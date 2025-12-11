Poreska uprava: Rok za prijavu isplate lične zarade ističe 15. decembra

Poreska uprava upozorava preduzetnike i preduzetnike poljoprivrednike da je 15. decembar poslednji dan za podnošenje obaveštenja o tome da li će od 1. januara isplaćivati ličnu zaradu ili će sa tim prestati

Obaveštenje se podnosi isključivo elektronski, preko portala ePorezi, a jednom podneto važi sve dok preduzetnik ne prijavi da obustavlja isplatu. Dakle, obaveza se ne obnavlja svake godine.

Lična zarada, prema Zakonu o porezu na dohodak građana, predstavlja iznos koji preduzetnik može sam sebi da odredi kao mesečno primanje, uz sve pripadajuće obaveze, i evidentira se kao redovan prihod u poslovnim knjigama.

Za one koji tek počinju poslovanje važe posebna pravila. Novoregistrovani preduzetnici prijavu o ličnoj zaradi podnose već prilikom registracije preko nadležne agencije, koja zatim prosleđuje podatke Poreskoj upravi. Ako se delatnost ne registruje u agenciji koja vodi registar privrednih subjekata, obaveštenje se podnosi direktno Poreskoj upravi elektronskim putem i to u roku od pet dana od dodele PIB-a, a najkasnije do 31. decembra tekuće godine.

Poreska uprava poziva sve obveznike da na vreme podnesu prijave i izbegnu eventualne nepravilnosti u narednoj poreskoj godini.