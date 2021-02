Dva odbojkaška kluba iz Kruševca, OK Antena i OK Napredak 037, u 11. kolu Druge lige Zapad, doživela su poraz. Antena je kao domaćin izgubila od OK Ribnica 2 iz Kraljeva sa 3:0, a istim rezultatom je završen i susret FAP Livnica – OK Napredak 037 u Prijepolju

Odbojkaši iz Gračca, istoimenog sela kod Vrnjačke Banje savladali su Rudar iz Baljevca sa 3:0.

U 12.kolu igraju: OK Napredak 037- Partizan iz Lipljana, OK Tehničar iz Kraljeva – OK Gračac, OK Rudar – OK Kosovska Mitrovica 2, OK Tutin 020 – OK Antena i OK Ribnica 2 iz Kraljeva – OK Fap Livnica iz Prijepolja.

Lj.Marković

Porazi OK Antena i OK Napredak 037

