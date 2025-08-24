Porazi fudbalera Jedinstva 1936 i Trstenik PPT

Drugo kolo u okviru Srpske lige Istok je bilo neuspešno za klubove sa teritorije Rasinskog okruga.

Jedinstvo 1936 je pretrpelo minimalan poraz od 1:0 kod Đerdapa u Kladovu, dok je Trstenik PPT pretrpeo pravu katastrofu na gostovanju u Pirotu, gde ih je Radnički ubedljivo porazio sa 7:1 i po svemu sudeći će se Trsteničani boriti u ovoj sezoni za goli srpskoligaški život.

U narednom 3. kolu koje se igra 30. avgusta, Jedinstvo 1936 dočekuje Vlasinu iz Vlasotinca, dok Trstenik PPT takođe igra na svom terenu protiv Jedinstva iz Paraćina

