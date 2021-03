Poraženi odbojkaši Antene

Odbojkaši kruševacke Antene u trinaestom meču, koliko su do sada odigrali u Drugoj ligi Zapad doživeli su sedmi poraz kao domaćini od OK Partizan iz Lipljana 0:3.

Odbojkaši kruševacke Antene u trinaestom meču, koliko su do sada odigrali u Drugoj ligi Zapad doživeli su sedmi poraz kao domaćini od OK Partizan iz Lipljana 0:3. Kruševljani su do sada osvojili 18 bodova sa 6 pobeda i 7 poraza. Lj.Marković