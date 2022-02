Poraz rukometaša Župe 54 od Jastrepca iz Blaca

U prvoj kontrolnoj utakmici, u isčekivanju drugog dela prvenstva Super B lige, rukometaši Župe 54 iz Aleksandrovca, na svom terenu su poraženi od Jastrepca iz Blaca 33:34.

Zanimljiva i nadasve borbena igra dva rivala. Mnogo golova na obe strane, a jedan više u mreži domaćina, što je zasluga pre svega borbenih gostiju. U RK Župa 54 ne žale mnogo za ovim porazom, jer je reč o prvom meču posle višednevnih priprema za nastavak šampionata.

–Radili smo dobro u pšripremnom periodu i dogovorili smo se da tako nastavimo sve do početka drugog dela prvenstva. Smatramo da smo obezbedili opstanak u Super B ligi još u prvom delu šampionata, a ovaj poraz sa golom razlike i brine i ne brine mnogo, jer je prva kontrolna utakmica koje ćemo imati u nizu do početka prvenstva. Računamo da ćemo do tada biti u top formi i nećemo razočarati naše pristalice u Župi i šire – kaže šef stručnog štaba Nenad Marković.

Lj. Marković

Foto: fejsbuk stranica RK Zupa 54