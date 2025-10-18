Poraz Napretkovih fudbalera

U 12. kolu Mozzart Bet Super lige Srbije, na gostovanju kod OFK Beograda, fudbaleri Napretka doživeli su ubedljiv poraz – 4:0

Na konferenciji za novinare, pred put u Zaječar, gde OFK Beograd igra utakmice kao domaćin, pričao je trener Batak da je cilj da se „sačuva neka nula“ ispred sopstvenog gola, ali Romantičari to nisu dozvolili. Krenuli su od starta u ofanzivu i već u 17. minutu zatresla se mreža Savićevog gola. U finišu prvog poluvremena Holanđanin Enem je još jednom pogodio za – 2:0. Na suprotnoj strani, ni drugi zahtev šefa Napretkove struke Bataka o stvaranju što većeg broja šansi pred golom rivala – nije uspunjen. Neubedljivi su bili Čarapani pred golom domaćih…

Činilo se na startu drugog poluvremena, posle odličnog centaršuta Ignjatovića i šuta Bastajića, koji je golman OFK Beograda Popović uspeo da ukroti, potom nakon dva uzastopna kornera, da ima nade. Kratko je, međutim, trajala. Već u 50. minutu Momčilović je podigao na 3:0, a u 71. Alba „overio“ ubedljiv trijumf Romantičara – 4:0!

U sledećem kolu, u petak (16 časova), Napredak dočekuje novosadsku Vojvodinu.