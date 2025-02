Poraz Napretkovih fudbalera u Lučanima

U 24. kolu Mozzart Bet Super lige Srbije, Kruševljani su u gostima izgubili od Mladosti sa 1:0

Nedostajali su samo golovi u prvom poluvremenu, Napretkovi, a viđeno je nekoliko odličnih šansi. Prva već u 12. minutu, kada je kapiten Bastajić idealno poslao dubinski pas za Šarića, ali udarac napadača gostiju sa desetak metara, uspeo je da odbrani iskusni golman Stamenković. Deset minuta kasnije isti akteri u glavnim ulogama. Dobro je po levom boku prošao Bastajić, pa odigrao povratnu za Šarića, a defanzivac Mladosti Andrić je izblokirao udarac i skrenuo loptu u korner.

Samo četiri minuta kasnije viđen je efektan pokušaj kapitena Kruševljana sa ivice kaznenog prostora, ali istakao se još jednog čuvar domaće mreže. Na isteku pola sata igre, dobro su kombinovali Čarapani, na kraju Petković je tukao preko gola. Možda i najbolja šansa u ovom delu utakmice viđena je u 34. minutu: oštro je centrirao Vukajlović, lopta je stigla na drugu stativu, gde je sam, na metar od gola, bio Bogdanovski, međutim, loše je zahvatio loptu i čist zicer nije iskorišćen.

Na suprotnoj strani Preković se samo jednom našao na ozbiljnijem iskušenju, u 28. minutu, ali uspešno je intervenisao ispred Ortiza…

I kako to obično biva, kada se ne realizuje ni jedna od brojnih šansi – sledi kazna. U 52. minutu Bondžulić se upustio u solo prodor, ušao u šesnaesterac i sa desetak metara matirao Prekovića – 1:0. Bio je to drugi, do kraja i jedini šut u okvir Napretkovog gola, ispostavilo se, domaćima dovoljno da osvoje sva tri boda.

Pokušao je da uzvrati kapiten Bastajić u 61. minutu. Lepo ga je dijagonalom pronašao Lazić, izbacio je Bastajić Žunića iz igre i šutirao, ali Andrić je uspeo da preusmeri loptu u korner.

Domaći su uspešno čuvali stečeno, zgusnuli odbrambene redove, ali i koristili svaku mogućnost da posle prekršaja ostanu što je moguće duže na travi i „uštede“ koji trenutak. Do kraja, Kruševljani nisu uspeli da ugroze gol Saše Stamenkovića i bodovi su ostali u Lučanima.

U sledećem kolu, već u četvrtak (17 časova), Napredak dočekuje ekipu Tekstilca.