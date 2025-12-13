Poraz Napretkovih fudbalera u duelu sa liderom

U 19. kolu Mozzart Bet Super lige Srbije fudbaleri kruševačkog superligaša izgubili su u Beogradu od Partizana sa 3:2

Ponovo je bilo uzbudljivo na Topčiderskom brdu, na kraju je pobedio Partizan, ali ne bi bilo nezasluženo i da su Kruševljani osvojili bod. Ključni trenutak viđen je u 71. minutu: Simić je nogom udario Bubnja u glavu nadomak Partizanovog gola. Činilo se – penal čist kao suza. Dugo se, međutim, „većalo“ u VAR sobi, izvlačile se linije, da bi se na kraju utvrdilo da je Napretkov napadač bio u milimetarskom ofasajdu!?

U većem delu prvog poluvremena uspešno su Čarapani parirali lideru, u nekoliko navrata i pretili, međutim, do vođstva su stigli crno – beli. U 37. minutu preko Ugrešića, da bi vrlo brzo Milošević golom sa bele tačke duplirao prednost – 2:0, iako ga je Savić, koji je imao nekoliko sjajnih intervencija – „pročitao“.

U nastavku, kao što su brzo primili, uspeli su gosti i da postignu dva gola. Prvo je Vulić bio precizan posle lepe akcije u 54. minutu, da bi samo tri kasnije Majdevac izjednačio na 2:2. Mogao je Bubanj u 64. minutu da obezbedi potpuni preokret, ali uspeo je Milić da ga osujeti u poslednjem trenutku. Savić je, četiri minuta kasnije sprečio Miloševića da se po drugi put upiše u strelce, ali posle loše komunikacije, ekspresno je, nakon efektnog pogotka Trifunovića, morao da vadi loptu iz mreže – 3:2.

Nedosuđen penal u 71. minutu, pa isključenje Vukajlovića (opravdano) i velika borba do kraja, međutim, bodovi su pripali lideru…