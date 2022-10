Poraz košarkaša Napretka

Košarkaši kruševačkog Napredak juniora, sinoć u 2. kolu Prve srpske lige, na svom terenu porazeni su od KK Ćuprija 76:81. Po četvrtinama 21:16,18:24,13:17 i 24:24.

O ovom susretu za portal KruševacGrad govorio je trener domaćih Dragan Živković.

–Dobro smo otvorili utakmicu, dobili prvu četvrtinu sa 5 razlike, kasnije čim dođe do izmena, s obzirom na naše neiskustvo i mladost i tanku klupu, dođe do pada u igri. Ponovo smo promašili 13 slobodnih bacanja što je previše, previše ofanzivnih skokova protivničke ekipe i to su stvari na kojima moramo da radimo– rekao je on.

Navodi i to da je ekipa Ćuprije puno iskusnija jer ima 5 igrača više koji su igrali Košarkašku ligu Srbije i Prvu B ligu.

–Ono što nam je neki plus je taj što je bilo puno ljudi oko 500 -600 u hali, puno dece na tribinama. Sledeće dve utakmice gostujemo prvu protiv Rače koja je takođe iskusna ekipa pojačana mladim igračima iz Radničkog iz Kragujevca, tražićemo našu šansu a u međuvremenu ćemo potražiti i dva pojačanja jer su nam neophodna– kaže Živković.

Lj.M.

Foto: FK Napredak Junior