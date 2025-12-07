Poraz Gumara u Vranju

Postavljeno: 07.12.2025

U 21. kolu Mozzart Bet Prve lige Srbije fudbaleri Trayala izgubili su u Vranju od ekipe Dinamo Jug sa 1:0

Posle velike pobede u Kupu i plasmana u četvrtfinale, evidentno emotivno i fizički ispražnjeni, doživeli su fudbaleri Trayala poraz na gostovanju u Vranju, u borbi za bodove.

Bez nekoliko povređenih igrača, držali su Kruševljani „nulu“ do samog kraja, da bi u poslednjim trenucima utakmice kapitulirali i doživeli minimalni poraz.

Sledećeg vikenda Trayal dočekuje pribojski FAP.

