Poraz Gumara u Beogradu

Postavljeno: 23.11.2025

U 19. kolu Mozzart Bet Prve lige Srbije fudbaleri Trayala su izgubili od Voždovca sa 2:1, na gostovanju u Beogradu

Bivši superligaš, koji u ovoj sezoni želi povratak na elitnu scenu, stigao je do vođstva u 20. minutu, posle autogola kapitena Stanojevića, koji je, u želji da otkloni opasnost, matirao svog golmana Simića.

Cvetojević je u 55. minutu skrivio penal, a Lukić je duplirao vođstvo Zmajeva sa bele tačke. U finišu utakmice Nikolić je ublažio poraz – 2:1.

U sledećem kolu fudbaleri Trayala dočekuju Smederevo.

