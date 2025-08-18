Poraz fudbalera Trayala

Postavljeno: 18.08.2025

U trećem kolu Mozzart Bet Prve lige Srbije Gumari su izgubili na gostovanju od Zemuna sa 3:2

U derbiju kola pobeda je pripala domaćem timu. Poveli su Zemunci već u devetom minutu preko Milićevića, ali uspeli su fudbaleri Trayala do odlaska na odmor da uspostave rezultatsku ravnotežu preko Đorđevića. Posle 10 minuta igre u nastavku Gumari su napravili potpuni preokret, a s strelac je bio Rašljanin. Vrlo brzo domaći su stigli do poravnanja, a u 71. minutu i do pobede, golovima Tabakovića i Roševića.

U sledećem kolu Trayal dočekuje ekipu Voždovca.

 

