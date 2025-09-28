Poraz fudbalera Napretka, ostavka predsednika Nenezića

U 10. kolu Mozzart Bet Super lige Srbije fudbaleri Napretka su izgubili od Spartaka u Subotici – 2:1. Posle utakmice oglasio se predsednik Kluba Miloš Nenezić i podneo neopozivu ostavku

Posle poraza od Spartaka u Subotici Napredak je pao na poslednju poziciju superligaške tabele. Odmah po završteku subotičkog duela oglasio se prvi čovek kruševačkog superligaša Miloš Nenezić i podneo neopozivu ostavku, koju u celosti prenosimo:

– Poslednjih godina smo uspeli da se održimo u Super ligi sa promenljivim rezultatima, ali u našoj eliti kakva god ona bila, sa rekordnim desetogodišnjim kontinuitetom.

Akcenat na domaćim igračima je maksimalan, jedini smo Klub koji ima isključivo domaće igrače, gde su okosnica oni iz Kruševca, a slično je i sa trenerima. Mlađe kategorije su ustrojene i posle dugog niza godina imamo perspektivne igrače na koje se možemo osloniti za buduća vremena.

Značajno smo unapredili fudbalsku infrastrukturu, koja nije bila rešena još od izgradnje Stadiona. Finansijsko stanje smo potpuno stabilizovali, oslonjeni na svoje snage, a minimalno oslonjeni na Grad i značajne pojedince, koji su u organizacionom smislu dali svoj doprinos.

Učvrstili smo Klub na jakim temeljima i ovom prilikom se zahvaljujem svima koji su verovali u nas, počevši od navijača, građana Kruševca, partnera simpatizera Kluba, saradnika, rukovodstva Kluba i naročito prijatelja koji vole sport i Kruševac.

Međutim, jedan deo takozvanih poznavaoca sporta, koji znaju samo da kritikuju i šire negativizam je neprestano protiv nas, nipodaštavanjem i konstantnim vređanjem, iznošenjem niza neistina i laži nas permanentno omalovažava, na šta nema nikakve sankcije, pa ni reakcije od strane nadležnih.

Takođe, jedan značajan broj sudija i fudbalskih zvaničnika, verovatno tako instruiran, nam nije dozvolio da postignemo ono što smo zaslužili na zelenom terenu, a posebno intervencije iz VAR sobe, kako u prethodnim prvenstvima, tako i u ovom. Iako smo se svim silama i na najrazličitije načine borili sa sudijskim nepravdama, nismo uspeli da se izborimo za pravdeno suđenje.

Današnji poraz, koji nas je direktno bacio na zadnje mesto na tabeli, ne pruža mi drugu mogućnost, već da dam neopozivu definitivnu ostavku na mesto Predsednika FK Napredak.

Sa iskrenom željom da će se Klub u narednom periodu još više unapređivati.

Sa poštovanjem,

Miloš Nenezić

Posle oglašavanja predsednika Miloša Nenezića i njegove odluke, ostavku je podnelo kompletno rukovodstvo Kluba.