Porast obolelih od sezonskog gripa u Srbiji

Trenutna epidemijska situacija u Srbiji najvidljivija je u domovima zdravlja, gde se beleži veliki broj pacijenata sa respiratornim infekcijama i oboljenjima sličnim gripu. Prema podacima zdravstvenih službi, u ovom periodu najviše inficiranih od sezonskog gripa ima među decom školskog i predškolskog uzrasta

Stručnjaci upozoravaju da ulazimo u period intenzivnijeg zaražavanja i da se virus gripa veoma brzo širi kako u porodičnom okruženju, tako i u kolektivima, posebno u školama i vrtićima. Najveći broj obolelih trenutno se registruje kod dece uzrasta od 0 do 4 godine, a zatim u grupi od 5 do 14 godina.

Lekari ističu da su mere zaštite od gripa ujedno i mere zaštite od drugih respiratornih virusa. S obzirom na to da se grip prenosi kapljičnim putem, savetuje se izbegavanje bliskih kontakata poput grljenja i ljubljenja u narednom periodu, kako bi se smanjio rizik od prenosa infekcije.

Građanima koji primete simptome poput povišene telesne temperature, kijavice ili blagog kašlja, preporučuje se da ostanu kod kuće i izbegavaju kontakte sa drugima. Posebno se naglašava značaj imunizacije protiv sezonskog gripa, a lekari poručuju da još uvek nije kasno za vakcinaciju. Srbija raspolaže dovoljnim količinama vakcina, a za razvoj imuniteta potrebno je dve do tri nedelje.

Vakcina protiv sezonskog gripa Instituta „Torlak“ od druge polovine oktobra dostupna je i svim građanima u ambulantama Doma zdravlja Kruševac. Vakcinacija se naročito preporučuje osobama starijim od 65 godina, kao i onima koji imaju hronične kardiovaskularne, respiratorne, digestivne ili bubrežne bolesti. Poseban akcenat stavlja se na onkološke pacijente, ali i na članove porodica osoba koje boluju od hroničnih bolesti i ne mogu da prime vakcinu.

Prema dosadašnjim podacima, vakcinu protiv sezonskog gripa u Srbiji je primilo oko 200.000 građana.