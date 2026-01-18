Popust od 50 posto na dečije ski karte povodom Svetskog dana snega

Povodom Svetskog dana snega danas će važiti popust od 50 posto na dečije poludnevne i dnevne ski karte na Kopaoniku.

Karte se sa popustom mogu se kupiti samo na prodajnim mestima u ski centrima Kopaonik, Tornik i Stara planina, obaveštavaju Skijališta Srbije.

Radno vreme Ski centra Kopaonik je od 9 do 16 časova. Gondola Brzeće radi od 9 do 15 i 30.

Svetski dan snega obeležava se danas širom sveta, kao praznik posvećen zimskim radostima, prirodi i značaju boravka na otvorenom tokom hladnih meseci. Ovaj dan ustanovila je Međunarodna skijaška federacija sa ciljem da se deca, mladi i odrasli podstaknu na fizičku aktivnost, igru na snegu i upoznavanje sa zimskim sportovima.

Svetski dan snega prilika je da se zastane, pogleda zimski pejzaž i podseti koliko su jednostavne radosti, poput šetnje po snegu ili grudvanja, dragocene i nezamenljive.

Foto: Bruski kofer