Ponovno poskupljenje goriva

Postavljeno: 07.11.2025

Vozači u Srbiji od danas, pa do 14. novembra, plaćaće gorivo po novim cenama, prema poslednjoj odluci o usklađivanju cenovnika

U narednih sedam dana, litar evrodizela koštaće 198 dinara, dok će benzin biti 182 dinara po litru. U odnosu na prošlu nedelju, i dizel i benzin poskupeli su za dva dinara.

APR od 1. januara uvodi novi cenovnik

