Ponovno poskupljenje goriva
Postavljeno: 07.11.2025
Vozači u Srbiji od danas, pa do 14. novembra, plaćaće gorivo po novim cenama, prema poslednjoj odluci o usklađivanju cenovnika
U narednih sedam dana, litar evrodizela koštaće 198 dinara, dok će benzin biti 182 dinara po litru. U odnosu na prošlu nedelju, i dizel i benzin poskupeli su za dva dinara.
