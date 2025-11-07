Ponovno poskupljenje goriva

Vozači u Srbiji od danas, pa do 14. novembra, plaćaće gorivo po novim cenama, prema poslednjoj odluci o usklađivanju cenovnika

U narednih sedam dana, litar evrodizela koštaće 198 dinara, dok će benzin biti 182 dinara po litru. U odnosu na prošlu nedelju, i dizel i benzin poskupeli su za dva dinara.