Ponoćni vatrometi u Kruševcu: Jedinima zabava, drugima trauma

U kasnim noćnim satima, obično u ponoć, iz različitih delova grada, gotovo svake večeri, „trešti“ od vatrometa. Građani kažu da se svaki put uznemire, posebno stariji i deca, a na velikim mukama su i oni koji imaju kućne ljubimce. U komunalnoj miliciji navode da do sada nisu imali nijednu prijavu zbog ovakvog narušavanja javnog reda i mira, a iz policije, ni nakon više od mesec dana od kada smo im se obratili, nismo dobili nikakav odgovor.

-Ovo je strašno. Bez obzira što u trenutku kada buka krene već znam da je vatromet u pitanju, svaki put se uznemirim i posle toga ne mogu dugo da zaspim, a ujutru moram na posao. Imam i psa i ne možete ni da zamislite kakav stres životinje tada preživljavaju. Sramota je da zbog zabave neke manje grupe, čitav grad trpi – kaže sugrađanka koja živi na Bagdali.

Da ništa nije bolje ni u drugim delovima grada, svedoči sagovornica iz naselja Ujedinjene nacije:

–Svaki put istrčim na terasu, da se uverim da nije neka eksplozija. Noć je, pa se sve čuje, čini mi se, jače i jezivije. Ne mogu da procenim odakle tačno dolazi taj vatromet, čini mi se kao da je negde na izlazu iz Kruševca.

Slično je oko Kosturnice, gde se takođe često čuje buka izazvana vatrometima.

–Najgore je leti kada su prozori otvoreni, svaki put nas sve u kući probudi, skočimo iz kreveta, samo što se na zidove ne kačimo – opisuje jedan sugrađanin svoj doživljaj ponoćnih vatrometa.

U pokušaju da od nadležnih saznamo nešto više o ovakvom remećenju javnog reda i mira, u komunalnoj policiji smo dobili informaciju da do sada nisu imali nijednu prijavu građana.

Policija, kojoj smo pre mesec i po dana (16. maja) uputili pitanja da li je upotreba vatrometa za privatne zabave dozvoljena, ako jeste pod kojim uslovima, da li je bilo pritužbi građana zbog narušavanja javnog reda i mira, te da li je bilo slučajeva povređivanja ili nanošenja materijalne štete zbog nestručne upotrebe vatrometa i druge pirotehnike, nismo dobili odgovore.

Istim povodom obratili smo se Gradskoj upravi, gde nam je potvrđeno da je održavanje javnog reda i mira i kontrola proizvodnje i prometa eksplozivnih materija u nadležnost policije, odnosno, da nije u nadležnosti Gradske uprave. U odgovorima Gradske uprave navedeno je da se prema Zakonu o eksplozivnim materijama, zapaljivim tečnostima i gasovima, pirotehnički proizvodi smatraju vrstom eksplozivnih materija.

–Zakonom je izričito zabranjena upotreba pirotehnike u zatvorenom prostoru i na javnim mestima gde se okuplja veći broj lica, dok izvođenje vatrometa mogu vršiti samo za to ovlašćena pravna lica na odobrenoj lokaciji, uz rešenje koje je izdalo Ministarstvo unutrašnjih poslova. Ko paljenjem pirotehničkih proizvoda narušava javni red i mir ili ugrožava sigurnost građana, kazniće se novačnom kaznom od 50.000 do 100.000 dinara ili radom u javnom interesu od 40 do 120 časova – navodi se, između ostalog, u odgovorima Gradske uprave.

S obzirom na to da od policije nismo dobili nikakav odgovor, nemamo ni informaciju da li je neko sankcionisan zbog nezakonite upotrebe vatrometa, ali, sudeći po tome da su vatrometi u ponoć postali svakodnevica u našem gradu, opravdano sumnjamo da kažnjenih nema.

N.G.