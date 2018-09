Pomoć preko SOS telefona “Peščanika” za šest meseci zatražilo pedesetak žena

SOS službi Udruženja žena „Peščanik“ u prvih šest meseci obratilo se 47 žena i 2 muškarca, koji su tražili podršku za srodnice koje trpe nasilje, u prostorije Udruženja na razgovor je došlo 55 žena, počinilac nasilja je u 28 slučajeva bio partner, a samo 21 od žena koje su zatražile pomoć SOS službe se obratila i institucijama, navedeno je u Izveštaju o radu SOS službe Udruženja žena „Peščanik“

– Broj poziva bio je 49, broj individualnih konsultacija u prostoru organizacije –55. Šesnaest (16) žena dobilo je pravnu podršku, na primer preporuku u vezi sa postupkom razvoda braka, deobom imovine stečene u braku, pisanjem tužbe za neplaćanje alimentacije, poveravanjem deteta, vršenjem roditeljskog prava dok je za 5 žena obezbeđeno zastupanje pred sudom – navedeno je u Izveštaju dostavljenom medijima.

Među korisnicama su najbrojnije one koje imaju između 25 i 35 godina, a potom i žene između 35 i 45 godina, počinilac nasilja u porodici je najčešće partner, bračni (u 19 slučajeva) ili vanbračni (9), potom muški srodnik (9) i bivši partner (6). Jedna korisnica prijavila je mobing, a jedna institucionalno nasilje.

U Izveštaju je navedeno i da među korisnicama SOS telefona vlada značajno nepoverenje u rad institucija jer je samo 21 prijavila nasilje instituciji.

Podaci Udruženja žena “Peščanik” pokazuju da je 21 osoba, odnosno skoro polovina korisnica SOS telefona iz Kruševca, 18 je kazalo da živi u seoskoj sredini, dok su ostale iz drugih gradova.

To što se u ovom periodu javilo za sedam žena sa seoskog područja više nego u 2017. godini u “Peščaniku” objašnjavaju time što su u prethodnom periodu održavale radionice o nasilju prema ženama za stanovnice ruralnih područja.

– Za 15 korisnica popunjene su takozvane liste za prepoznavanje rizika od ponavljanja i / ili teških oblika nasilja uključujući i femicid i korisnice su upućene na određene institucije u sistemu podrške ženama koje trpe nasilje. Dve korisnice iz Vojvodine upućene su na SOS servise u sredinama u kojima žive. Za desetak korisnica kupile smo osnovne životne namirnice i obezbedile im neophodnu odeću i obuću – navodi Snežana Jakovljević, zakonska zastupnica UŽ “Peščanik”.

Tokom šest meseci u okviru SOS službe tog Udruženja bilo je ukupno 328 usluga, odnosno za svaku korisnicu bude obezbeđeno prosečno 6 usluga koje podrazumevaju emocionalnu podršku, informaciju, tumačenje propisa, obrazloženje uloga institucija, pripremu za svedočenje pre sudom i slično.

Inače, SOS telefon Udruženja žena Peščanik – 066 0066 06 – dostupan je svakog radnog dana od 10.00 do 14.00 časova, ponedeljkom i četvrtkom od 17.00 do 19.00h i subotom od 11 do 14.00 časova. Osim na srpskom, po potrebi moguće je obezbediti i podršku na romskom jeziku.

