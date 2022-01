Pomoć države: Na račune medicinara “leže” novac, mladi se od ponoći prijavljuju

Ministar finansija Siniša Mali najavio je da će danas na račune 122.462 zdravstvenih radnika biti uplaćeno po 10.000 dinara, kao i da mladi od navršenih 16 do navršenih 29 godina, večeras od ponoći, mogu da se prijave za pomoć od 100 evra

Mali je, kako je njegovu izjavu datu RTS-u prenelo Ministarstvo finansija, precizirao da će pomoć od 10.000 dinara dobiti zdravstveni radnici koji su zaposleni u samom zdravstvenom sistemu, u vojno-zdravstvenim ustanovama, u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija, ustanovama socijalne zaštite, čiji se rad finansira sredstvima iz budžeta, kao i zaposleni u Zavodu za sport i Zavodu za zdravstvenu zaštitu radnika Železnica Srbije.

– Ovo je samo deo naše kontinuirane podrške zdravstvenim radnicima i naša želja je da im kažemo veliko hvala za sve žrtve, energiju i vreme koje posvećuju borbi za živote i za zdravlje građana – rekao je Mali.

On je podsetio da je još pre pandemije, krajem 2019. godine, doneta odluka da se medicinskim sestrama poveća plata za 15 odsto, a lekarima specijalistima za 10 odsto.

– Kada je počela pandemija jedna od prvih mera bilo je povećanje plata svim zaposlenima u zdravstvu u iznosu od 10 odsto. Nakon toga, krajem 2020. godine isplatili smo im jednokratnu pomoć od po 10.000 dinara. U januaru 2021. godine zdravstvenim radnicima povećane su plate za 5 odsto, a sada, u januaru, plate u zdravstvu su povećanje za 8 odsto – rekao je Mali.

On je podsetio i da je usvojen Zakon o privremenom registru državljana Republike Srbije od 16 do 29 godina, kojima se uplaćuje novčana pomoć za ublažavanje posledica pandemije bolesti kovid 19.

– U ponoć počinju prijave mladih za 100 evra. Proces prijave je jednostavan. Neophodno je ukucati jedinstveni matični broj i broj lične karte i izabrati banku u koju želite da se novac uplati. Ako ne postoji račun u banci, samo je potrebno izabrati željenu banku, u kojoj će biti otvoren namenski račun na koji će država uplatiti 100 evra. Posle toga, novac može da se podigne sa ličnom kartom. Za nas je to veoma važna mera, jer želimo da pokažemo da podržavamo mlade, one na kojima naša zemlja ostaje. Ovim pokazujemo koliko su važni i ispunjavamo još jedno obećanje – rekao je on.

Mali je precizirao da prijava traje do 30. januara, a da isplata počinje u februaru 2022. godine.

Rekao je i da će 10. februara na račune svih penzionera leći po 20.000 dinara.

J.B.