Polovina školarine za samofinansirajuće studente stiže u oktobru

Samofinansirajući studenti državnih fakulteta i visokih škola u Srbiji dobiće značajnu finansijsku olakšicu tokom oktobra kada će im isplaćen povraćaj polovine plaćene školarine za školsku 2024/2025. godinu

Ova mera, predviđena izmenama Zakona o visokom obrazovanju, uvedena je sa ciljem da se rastereti budžet studenata i njihovih porodica i da se obezbedi veća dostupnost visokog obrazovanja.

Prema saopštenju Ministarstva prosvete, pravo na refundaciju imaju svi samofinansirajući studenti koji su do 30. septembra 2025. godine uplatili školarinu, a sredstva će im biti vraćena u iznosu od 50 odsto. Isplate će se obavljati isključivo preko Studentske kartice, pa se studenti bez ove kartice pozivaju da je otvore putem portala Uprave za trezor.

Za sve nedoumice oko procedure prijave dostupna je tehnička podrška na pomenutom portalu, dok se za pitanja u vezi sa samom isplatom može kontaktirati Ministarstvo na mejl adresu [email protected].

Podaci o studentima neophodni za isplate prikupljaju se preko Jedinstvenog informacionog sistema prosvete (JISP), a Ministarstvo je apelovalo na sve visokoškolske ustanove da redovno ažuriraju podatke, kako nijedan student ne bi bio uskraćen za svoje pravo.