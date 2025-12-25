Poljoprivrednici do 31. decembra mogu da traže povraćaj dela akcize na gorivo kupljeno u 2024. 

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede saopštilo je da poljoprivredni proizvođači zahteve za povraćaj dela akcize na motorno gorivo kupljeno tokom 2024. godine mogu podneti najkasnije do 31. decembra ove godine

Kako je navedeno u saopštenju, za račune izdate u 2025. godini rok za podnošenje zahteva ističe 31. januara 2026. godine, dok će se za gorivo kupljeno u 2026. godini zahtevi moći podnositi počev od 1. januara 2026. godine.

Iz Ministarstva podsećaju da poljoprivredni proizvođači tokom cele godine imaju pravo da podnesu zahtev za povraćaj dela akcize na gorivo kupljeno na teritoriji Srbije, i to u iznosu od 50 dinara po litru.

Nadležni apeluju na poljoprivrednike da vode računa o rokovima i blagovremeno podnesu zahteve kako bi ostvarili pravo na ovu vrstu državne podrške.