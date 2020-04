Policijski čas za prvomajske praznike od četvrtka do ponedeljka

Vlada Srbije saopštila je da je, s obzirom na to da se bliže prvomajski praznici, a u cilju smanjivanja socijalnih kontakata na minimum, usvojila odluku da će zabrana kretanja naredne nedelje trajati od četvrtka, 30. aprila, u 18 časova, do ponedeljka, 4. maja, u 5 časova ujutru

Takođe, Vlada je odlučila da će građani stariji od 65 godina moći od ponedeljka, 27. aprila, svakoga dana da izlaze u šetnju u trajanju od sat vremena, u periodu od 18 časova do jedan čas posle ponoći, najviše šest stotina metara od mesta stanovanja.

Naredne nedelje če prodavnice za najstarije sugrađane biti otvorene u četvrtak od 4 do 7 časova ujutru.

J.B.

