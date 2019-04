Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kruševcu zapenili su 18,7 kilograma marihuane i uhapsili A.S. (22), M.M. (21) i N.M. (23) iz Kruševca, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga

U saopštenju je navdeno da je policija marihuanu upakovanu u 20 paketa pronašla u vikendici u okolini Aleksandrovca u kojoj su bili A.S. i M.M.

Sumnja se da su njih dvojica zajedno sa N.M. prodavali marihuanu na teritoriji Rasinskog okruga.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni Višem javnom tužilaštvu u Kruševcu.

Policija zaplenila 18,7 kilograma marihuane i uhapsila trojicu Kruševljana

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kruševcu zapenili su 18,7 kilograma marihuane i uhapsili A.S. (22), M.M. (21) i N.M. (23) iz Kruševca, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga U saopštenju je navdeno da je policija marihuanu upakovanu u 20 paketa pronašla u vikendici u okolini Aleksandrovca u kojoj su bili A.S. i M.M. Sumnja se da su njih dvojica zajedno sa N.M. prodavali marihuanu na teritoriji Rasinskog okruga. Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni Višem javnom tužilaštvu u Kruševcu.