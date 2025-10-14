Polaganje venaca povodom Dana oslobođenja Kruševca

Povodom 14. oktobra, Dana oslobođenja Kruševca u Drugom svetskom ratu, jutros je polaganjem venaca na više gradskih lokacija počelo obeležavanje jednog od najvažnijih datuma u istoriji grada. Brojne delegacije, predstavnici državnih, gradskih i okružnih organa, Vojske Srbije, policije, kao i članovi udruženja i političkih partija, odali su počast poginulima u ratovima za slobodu otadžbine

Ceremonija je započela na Slobodištu, gde su na Spomenik palim pripadnicima Vojske, policije i rezervnog sastava iz perioda 1991–1999. godine vence najpre položili ministar odbrane Bratislav Gašić, gradonačelnik Kruševca Ivan Manojlović i predsednica Skupštine grada Dragana Barišić. U nastavku su cveće položili i načelnik Policijske uprave Ivan Milenković, načelnik Rasinskog upravnog okruga Ivan Anđelić i drugi.

Poštovanje prema stradalima zatim je iskazano polaganjem venaca na dve humke na Slobodištu, a potom i na Spomenik stradalima u ratovima 1912–1918. kod Fontane, u istom redosledu. Završni deo ceremonije održan je na Rasini, gde su položeni venci na Spomenik poginulim crvenoarmejcima, čime je simbolično zaokružen prvi deo programa posvećenog Danu oslobođenja Kruševca.

Tokom dana program obeležavanja biće nastavljen nizom svečanosti. Planirana je predaja novoizgrađene kuće porodici Sremčević u Makrešanu, čiji je dom stradao u požaru, nakon toga uslediće obilazak nove kuće borca sa Košara Gorana Milina u Dedini, kao i sastanak ministra odbrane Bratislava Gašića i ambasadora Narodne Republike Kine Nj. E. Li Minga sa kruševačkim privrednicima.

Svečana akademija povodom Dana oslobođenja biće održana u Kruševačkom pozorištu, dok će dan biti završen u večernjim satima podelom Spomenica porodicama palih i nestalih boraca u Mozaik sali. Tom činu prisustvovaće ministar odbrane Bratislav Gašić i ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski.

