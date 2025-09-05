Pokrovske svečanosti osmi put ujedinjuju vernike i ljubitelje kulture na Rasini

Osme po redu Pokrovske svečanosti u organizaciji Crkve Pokrova Presvete Bogorodice na Rasini i Prve mesne zajednice održavaće se od sutra do ponedeljka. Manifestacija je tradicija koja okuplja sugrađane svih generacija, spajajući duhovni, kulturni i humanitarni sadržaj

Prvog dana od 19:30 časova, posetioci će uživati u koncertu ansambla „Filigrani“ iz Ohrida, poznatog po interpretacijama balkanske muzičke baštine.

Nedelja donosi pozorišnu predstavu „Care Dušane, tražim pomilovanje“ sa glumcima Đorđem Markovićem, Marijom Bergam i Milošem Nikolićem, koja kombinuje istorijsku tematiku i dramsku igru, privlačeći i ljubitelje pozorišta i one koji vole lokalnu kulturu.

Ponedeljak je rezervisan za humanitarni segment – dobrovoljno davanje krvi od 9 do 14 časova, kada svi koji žele mogu doprineti spasavanju života i pokazati solidarnost prema sugrađanima u potrebi.

J.S.