Pokret slobodnih građana reagovao na gradonačelnikovu konferenciju za medije

Na juče održanu konferenciju za medije gradonačelnika Kruševca Ivana Manojlovića, a povodom privođenja odgovornog lica Bin Komerca, sinoć je saopštenjem, pod naslovom „Dosta je bilo laži – Manojlović mora da ode!“, koje prenosimo u celini, reagovao GO Pokreta slobodnih građana Kruševca:

„Konferencija za medije gradonačelnika Kruševca Ivana Manojlovića predstavlja vrhunac političkog kukavičluka i bežanja od odgovornosti. Umesto da, kao prvi čovek grada, stane pred građane i preuzme krivicu za višegodišnje ignorisanje ekološkog zagađenja koje ugrožava zdravlje Kruševljana, Manojlović se bavi jeftinim prebacivanjem krivice na druge institucije.

Građani Kruševca nisu naivni. Dobro znaju da je gradska vlast ćutala dok su se otrovne materije godinama ispuštale u vazduh iz pogona firme BIN Komerc, na prostoru bivše HI „Župa“. Dobro znaju da su njihovi protesti, prijave i javna upozorenja odbacivani kao „neosnovana panika“. I da je odbornica PSG Ksenija Bradić Veljović, zajedno sa građanskim aktivistima, još pre godinu dana gradskoj vlasti ukazivale na konkretne opasnosti – bez ijedne reakcije.

Sada, kada je došlo do hapšenja i kada se sve jasno vidi, gradonačelnik pokušava da opere ruke i glumi neobaveštenost. To nije samo politička neodgovornost – to je moralna sramota.

Zato GO PSG Kruševac poručuje:

– Ivan Manojlović više nema nikakav legitimitet da vodi ovaj grad a momentalna ostavka je jedina prihvatljiva opcija.

– Svi članovi gradske uprave koji su znali, a ćutali – moraju biti procesuirani.

– Zahtevamo hitno formiranje nezavisne komisije koja će istražiti obim zagađenja, posledice po zdravlje i sve službene propuste.

Nećemo dozvoliti da se Kruševac pretvori u ekološku crnu rupu Srbije zbog korumpiranosti, neznanja i bahatosti jedne partijske strukture.

Ovo nije više samo borba za čist vazduh – ovo je borba za dostojanstvo svih Kruševljana!“

Da podsetimo: gradonačelnik Kruševca Ivan Manojlović održao je juče u Gradskoj upravi konferenciju za novinare na kojoj je demantovao tvrdnje koje su iznete ranije u saopštenju Pokreta slobodnih građana: – Naša je obaveza kao predstavnika Grada da zarad građana Kruševca demantujemo neistinite tvrdnje nekih koji konstantnim iznošenjem laži pokušavaju da prikupe jeftine političke poene. Kao Kruševljaninu mi je zaista žao što među nama postoje ljudi koji se u sve razumeju, a ništa ne umeju. Nedavno je Pokret slobodnih građana izdao saopštenje u kome se kaže da je gradonačelnik pokazao potpunu nezainteresovanost za brigu o zdravlju građana i pokušao da umanji ozbiljnost problema koji je bio poznat gradskoj vlasti i nadležnim institucijama, a odnosi se na zagađenje vazduha.

Kompletan izveštaj sa konferencije možete pročitati ovde: https://krusevacgrad.rs/konferencija-za-medije-u-gradskoj-upravi/