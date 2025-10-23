Pokrenut dijalog o poboljšanju položaja roditelja-negovatelja

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja pokrenulo je dijalog o unapređenju statusa roditelja-negovatelja i održalo prvi sastanak sa predstavnicima udruženja i roditeljima dece sa smetnjama u razvoju

Ovim potezom otvara se prostor za iznalaženje trajnijih i sistemskih rešenja koja bi omogućila roditeljima da ostvaruju osnovna prava i podršku koja im pripada.

Roditelji-negovatelji su osobe koje su zbog teškog zdravstvenog stanja svog deteta prinuđene da napuste posao i posvete se njegovoj stalnoj brizi i nezi. Njihov status u pravnom sistemu Srbije do sada nije bio jasno definisan, što je dovodilo do brojnih problema – od neuređenog penzijskog i zdravstvenog osiguranja, do nemogućnosti ostvarivanja prava na naknadu, bolovanje ili pomoć.

Učesnici su ovaj put razgovarali o načinima na koje bi status roditelja-negovatelja mogao biti preciznije uređen zakonom, kako bi se omogućilo da njihova uloga bude prepoznata kao radno angažovanje od javnog značaja, uz pripadajuće socijalne i finansijske beneficije.

Ministarstvo je pozvalo i druge institucije koje su ključne u ovom procesu, Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO), Republički fond za zdravstveno osiguranje (RFZO) i Ministarstvo finansija, kako bi zajednički bili razmotreni modeli podrške i finansiranja. Planirano je i uključivanje predstavnika lokalnih samouprava, koje često prve prepoznaju potrebe porodica sa decom sa smetnjama u razvoju.

Slični sastanci biće organizovani u gradovima širom Srbije, čime će se dijalog proširiti i uključiti glasove roditelja i udruženja iz različitih sredina.

Ministarstvo je poručilo da ostaje posvećeno saradnji i otvorenom razgovoru sa svim akterima, kako bi se zajedničkim delovanjem došlo do pravednijih i dugoročnih rešenja za roditelje koji svakodnevno brinu o svojoj deci sa invaliditetom i smetnjama u razvoju.

