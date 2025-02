Pojedine ulice bez vode

Zbog sanacije kvara na vodovodnoj mreži, do 15h, bez vode će biti sledeće lokacije u Kruševcu: ulice Profesora Rasulića i Patrijarha Čarnojevića, deo ulice Cara Lazara (od Strahinjićeve do Kralja Milutina) i prateće ulice, Mudrakovac – deo Rasinske ulice (od Đorđa Ćurčije do Lipovačke) i prateće ulice, selo Suvaja.

Istovremeno, Javno komunalno preduzeće „Gradska toplana“ Kruševac saopštilo je da vrši redovnu proizvodnju toplotne energije putem svoja četiri izvora, te da za danas nema planskih isključenja grejanja.