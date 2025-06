Zbog sanacije kvara na vodovodnoj mreži, danas do 15h, doći će do privremenog prekida u isporuci vode u sledećim delovima grada: Begovo Brdo – Humska ulica, Čitluk – ulica Justina Popovića i ulica Cara Lazara (od stovarišta „Plamen“ do škole), navode iz JKP ,,Vodovod-Kruševac“