Zbog radova na elektroenergetskoj mreži, danas će bez električne energije biti:

naseljeno mesto Preštip – do 10:30, ulica Borivoja Ivanovića u naselju Malo Golovode – do 12:30, ulice Moravska i Šeletova u naselju Lazarica – do 14:30.

Takođe, zbog sanacije kvara na vodovodnoj mreži do 15:00 a bez vode će biti: Pakašnica – ulica Vojvode Mišića (od kasarne do kraja ulice) i prateće ulice i naselje Panjevac.