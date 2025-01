Pojedina okolna sela bez vode

Zbog sanacije kvara na vodovodnoj mreži, danas do 15 časova bez vode će biti sela Mačkovac (od škole do kraja sela), Veliki Kupci (od Šogolja do Tri puške), put iznad podruma i Šogolj.

Istovremeno, Javno komunalno preduzeće „Gradska toplana“ Kruševac obavlja redovnu proizvodnju toplotne energije putem svoja četiri izvora. Međutim, zbog servisiranja izmenjivača toplote, danas će bez redovnog grejanja biti korisnici na adresi Puškinova br. 8.