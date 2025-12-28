Pojačane kontrole saobraćaja do 8. januara
Postavljeno: 28.12.2025
Tokom novogodišnjih i božićnih praznika, kada su putevi znatno opterećeniji nego inače, saobraćajna policija pojačala je kontrole širom Srbije, koje će trajati do 8. januara
U ovom periodu povećan je broj vozila na putevima, ali i pešaka u gradskim zonama, s obzirom na to da su mnogi građani iz inostranstva doputovali u zemlju kako bi praznike proveli sa porodicom.
Iz Ministarstva unutrašnjih poslova upozoravaju da se prekršaji, poput nepropisne brzine, dodatno otežavaju uslovi¬ma vožnje, jer su prisutni mraz, poledica, sneg, ali i smanjena vidljivost tokom noći i maglovitih jutara. Niske temperature i klizavi kolovozi povećavaju rizik od nezgoda, čak i kada se ne vozi velikom brzinom.
Poseban oprez potreban je i u naseljenim mestima, gde je u prazničnim danima više pešaka, naročito u večernjim satima. Policija redovno zaustavlja i sankcioniše vozače koji krše propise, sa ciljem da se spreče nezgode sa težim posledicama.
Iz MUP-a apeluju na vozače da prilagode brzinu uslovima na putu, poštuju saobraćajna pravila i dodatno obrate pažnju na ostale učesnike u saobraćaju. Pojačane kontrole usmerene su upravo na one prekršaje koji najčešće dovode do saobraćajnih nezgoda, kako bi se bezbednost tokom praznika održala na što višem nivou.
