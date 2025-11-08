Pojačane kontrole saobraćaja: Brzina i dalje glavni uzrok nesreća

Ministarstvo unutrašnjih poslova poslednjih dana sprovodi pojačane kontrole saobraćaja širom zemlje, sa posebnim fokusom na otvorene puteve, gde presretači beleže sve veći broj vozača koji grubo krše saobraćajne propise

Prema podacima Uprave saobraćajne policije, tokom prethodnog dana dogodilo se 79 saobraćajnih nezgoda, u kojima je 30 osoba povređeno, dok je jedna osoba izgubila život.

Brzina se i dalje izdvaja kao najčešći uzrok nezgoda. Statistika pokazuje da se oko polovine svih saobraćajnih prekršaja odnosi na nepropisnu ili neprilagođenu brzinu. Stručnjaci upozoravaju da se vozilo koje se kreće brzinom od 50 km/h u idealnim uslovima zaustavlja tek nakon 25 do 30 metara, dok se u otežanim uslovima taj put može i udvostručiti.

Uprkos brojnim apelima i nedavnim teškim nesrećama koje su potresle javnost, mnogi vozači i dalje ignorišu ograničenja. Samo u poslednjih nekoliko dana saobraćajna policija je registrovala više od deset slučajeva ekstremnog prekoračenja brzine, od čega je polovina okarakterisana kao nasilnička vožnja – jedan od najtežih saobraćajnih prekršaja.

Takvo ponašanje ne ugrožava samo samog vozača, već i bezbednost svih ostalih učesnika u saobraćaju.

– Apelujemo na vozače da smanje brzinu, poštuju ograničenja i prilagode vožnju uslovima na putu. Posebnu pažnju treba obratiti na decu i pešake, kao najugroženije učesnike u saobraćaju. Vozite pažljivo – jer brzina ne prašta – poručuju iz Uprave saobraćajne policije.

Pojačane kontrole na putevima širom Srbije biće nastavljene i u narednim danima. U akciji će, pored svih raspoloživih uređaja za merenje brzine, učestvovati i policijski službenici sa presretačima, sa ciljem smanjenja broja saobraćajnih nezgoda i povećanja bezbednosti svih učesnika u saobraćaju.