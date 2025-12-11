Pojačana kontrola saobraćaja: Za nedelju dana otkriveno skoro 33.000 prekršaja

Ministarstvo unutrašnjih poslova Vlade Republike Srbije saopštilo je danas da su pripadnici saobraćajne policije tokom šeste centralne akcije pojačane kontrole, sprovedene od 2. do 7. decembra, kontrolisali više od 64.000 vozila i otkrili gotovo 32.950 prekršaja

Prema navodima MUP-a, najveći broj vozača – ukupno 19.129 – sankcionisan je zbog prekoračenja brzine, što znači da je svaki treći kontrolisani vozač vozio brže od dozvoljenog.

Zbog nekorišćenja sigurnosnog pojasa kažnjeno je 3.897 vozača i putnika, dok je zbog vožnje pod dejstvom alkohola iz saobraćaja isključeno 1.265 vozača. To praktično znači da je svaki pedeseti kontrolisani vozač bio pod dejstvom alkohola, a njih 215 zadržano je u službenim prostorijama jer su imali više od 1,20 promila alkohola u organizmu.

Saobraćajna policija zadržala je i 67 vozača koji su upravljali vozilom pod dejstvom psihoaktivnih supstanci.

Iz MUP-a navode da će pojačane kontrole biti nastavljene i u narednom periodu, kako bi se očuvalo što povoljnije stanje bezbednosti u saobraćaju. Dodaje se i da će, zbog predstojećih slava i korporativnih proslava, poseban akcenat biti na otkrivanju i sankcionisanju vožnje pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci.