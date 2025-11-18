Pojačana kontrola autobusa i teretnjaka do 23. novembra

Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da će do 23. novembra u Srbiji, zajedno sa još 33 države članice ROADPOL-a, biti sprovedena pojačana kontrola saobraćaja usmerena na autobuse i teretna vozila. Akcija je deo evropske kampanje za unapređenje bezbednosti u saobraćaju

Policijske patrole biće raspoređene na najprometnijim putnim pravcima, gde će posebno proveravati da li se poštuju propisi o radnom vremenu vozača, upotrebi tahografa, pravilnom prevozu tereta i drugim uslovima koje vozači teretnih vozila i autobusa moraju da ispune da bi učestvovali u saobraćaju.

Posebna pažnja biće posvećena bezbednosti dece. Kontrolisaće se autobusi koji prevoze đake na ekskurzije, rekreativne nastave i druge organizovane aktivnosti, a nadležni iz MUP-a podsećaju škole, sportske klubove i kulturno-umetnička društva da su u obavezi da prijave svaki organizovani prevoz dece.

Saobraćajna policija neće dozvoliti da autobus krene na put ukoliko ne ispuni sve uslove predviđene Pravilnikom o organizovanom prevozu dece. Akcija se sprovodi sa ciljem smanjenja rizika i povećanja bezbednosti svih učesnika u saobraćaju.