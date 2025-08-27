Pojačan saobraćaj pred početak školske godine 

Postavljeno: 27.08.2025

Iz Auto moto saveza Srbije upozoravaju da je poslednjih dana školskog raspusta u gradovima zabeležen pojačan intenzitet saobraćaja, dok se na auto-putevima, naročito u smeru ka zemljama zapadne Evrope, i dalje kreće veći broj vozila sa stranim registarskim oznakama. Ovakva situacija uslovljava povremeno duža i promenljiva zadržavanja na pojedinim graničnim prelazima.

Na naplatnim stanicama na auto-putevima, prema poslednjim informacijama JP „Putevi Srbije“, nema zadržavanja vozila.

U zonama radova saobraćaj može biti dodatno usporen i zato vozite strpljivo i poštujte postavljenu signalizaciju kao i ograničenje brzine – poručuju iz AMSS-a.

J.S.

 

Ostale vesti

