Pohvala knezu Lazaru proglašena za kulturno dobro od izuzetnog značaja

Pohvala monahinje Jefimije-Pokrov za mošti Kneza Lazara proglašena je za kulturno dobro od izuzetnog značaja. Pohvalu je monahinja Jefimija izvezla u čast kneza Lazara početkom 15. veka. Pohvala knezu Lazaru je remek-delo veziljske umetnosti. Spada u najznačajnije pesničke tvorevine srpske srednjovekovne književnosti i važan je istorijski izvor.

Vlada Republike Srbije uputila je Narodnoj skupštini predlog Odluke kojom je neprocenjivo umetničko delo rukom monahinje Jefimije izveženo zlatnim koncem proglašeno za kulturno dobro od izuzetnog značaja.

Monahinja Jefimija ili Jelena Mrnjavčević bila je kći uglednog vlastelina u državi cara Dušana, ćesara Vojihne, namesnika oblasti oko grada Drame (sada severna Grčka), a pre zamonašenja bila je žena despota Jovana Uglješe Mrnjavčevića, koji je bio gospodar u krajevima oko grada Sera. Posle pogibije muža u Maričkoj bici 1371. Godine, Jefimija je živela na dvoru kneza Lazara u tadašnjoj prestonom Kruševcu kod svoje rođake kneginje Milice, a posle Kosovske bitke (1389.), pomagala je Milici i njenim sinovima Stefanu i Vuku u upravljanju državom. Kao monahinja živela je kasnije u manastiru Ljubostinja, zadužbini kneginje Milice . Tu je 1402.godine izvezla zlatnom žicom Pohvalu na pokrovu za kivot Svetog kneza Lazara.

Jefimijin pokrov se čuva u Muzeju Srpske pravoslavne crkve u Patrijaršiji u Beogradu, a Lazareve mošti u njegovoj zadužbini, manastiru Ravanica. Kopija se nalazi u crkvi Lazarici u Kruševcu.

O. M.

Foto: Instagram/ Opština Trstenik