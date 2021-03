Podsetnik: Raspored vakcinacije do kraja marta

Osim punktova u Hali sportova koji su svakog radnog dana otvoreni za sve sugrađane starije od 45 godina bez zakazivanja, od nedavno, takođe bez zakazivanja, građani mogu da prime vakcine i u 24 seoske ambulante. Neke od njih rade svakog radnog dana, ali većina radi prema utvrđenom rasporedu. On do kraja marta ovako izgleda:

U ambulantama u Velikim Kupcima, Velikom Šiljegovcu, Jasici, Parunovcu, Bivolju i Konjuhu, meštani se mogu vakcinisati svakog radnog dana.

U još 18 vakcinalnih punktova u selima, raspored vakcinacije utvrđen je do kraja ovog meseca, pa se tako u Kaoniku, Beloj Vodi, Globoderu, Lomnici i Dvoranu, kao i u Šancu, vakcinacija obavlja u ponedeljak, 29. i sredu 31. marta.

Vakcinacija u Kukljinu, Dedini, Zdravinju, Žabaru, Ribarskoj Banji, Padežu i Đunisu obavljaće se 30. marta.

Meštani će u Sušicu i Jablanicu na vakcinaciju moći da dođu 31. marta, a u Gornji Stepoš 29. marta.

U Pepeljevcu je vakcinacija 30. marta, a u Čitluku 29. i 30 marta.

Vakcinacija se u seoskim ambulantama obavlja od 8 do 14 časova.

