Podrška za učenike tokom onlajn nastave

Udruženje “Romani cikna” je od prošlog do ovog septembra organizovalo podršku u učenju za 27 romskih đaka iz Kruševca. Pomagale su im u izradi domaćih zadataka, organizovale letnju školu tokom raspusta, ostvarile blisku saradnju sa njihovim učiteljima/icama i pomogle roditeljima da se što bolje uključe u obrazovanje svoje dece, posebno imajući u vidu otežane okolnosti zbog epidemije korone i onlajn nastave. To je sprovođeno u okviru projekta “Povećanje obrazovnih mogućnosti za Romske učenike/ce i studente/tkinje na zapadnom Balkanu i u Turskoj“

-Ovaj projekat je u najvećoj meri doprineo jačanju motivacije za kontinuirano praćenje obrazovnih sadržaja i kod dece i kod roditelja. Deci je pružena dodatna podrška u učenju, mogućnost da stariji pomažu mladjima, razgovaraju kada imaju bilo kakvih problema u vezi sa školom i prilika da im se pomogne da ih prevazidju. Ono što je dodatna vrednost, a što nije bilo ciljano je to da su manje izolovani jedni od drugih, radjeno je u malim grupama, tako da se stvorila mala zajednica u kojoj je nastajalo poverenje. Deca su stekla slobodu da otvoreno kažu šta misle, bez straha da se to neće nekome svideti. I možda je najvažnije to što su deca stekla odgovornost i svest o važnosti redovnog usvajanja znanja – deo je rezultata sprovedenog projekta.

Podrška je, podsećaju iz Udruženja, realizovana u izuzetno izazovnom okruženju, imajući u vidu pandemiju i probleme sa pohađanjem nastave. Saradnice na projektu su u pojedinim slučajevima ulagale dodatne napore da deca dobiju informaciju o gradivu koje je potrebno obraditi, domaćim zadacima, kao i da roditelji blagovremeno dobiju sve informacije vezane za obrazovanje dece.

-Najveći izazov je bio da nadoknadimo izgubljen kontinuitet u usvajanju nastavnih sadržaja i teškoće oko nadoknadjivanja onog što su propustili. Ovo smo rešavali uključujući stariju decu koja su pojedine lekcije znala iz ranije naučenih lekcija. Kombinovao se grupni i individualni pristup – saopštavaju iz Udruženja.

Teško je bilo stupiti u kontakt sa nastavnicima, zbog njihovih dnevnih obaveza i rada od kuće, a to su, kako navode, rešavale stupajući u kontakt sa stručnim službama škola i prikupljanjem informacije (brojevi telefona, mejl adrese..) u slučajevima kada ih roditelji nisu imali.

Dolazak u prostorije Udruženja je ponekada bio problematičan, ali su se vremenom roditelji organizovali te su se smanjivali u dovođenju grupe dece iz istog naselja, a bilo je situcija u kojima su volonterke Udruženja odlazile po decu i vraćale ih kući.

Uprkos poteškoćama, aktivistiknje Udruženja su zadovoljne kako je protekao projekat.

– Ovako osmišljen pristup, rad u malim grupama od po dv sata, tri puta nedeljno, gde se od dece očekuje da razmišljaju, da budu otvoreni, da pomažu svojim vršnjacima, umnogome doprinosi ublažavanju posledica online nastave – produbljivanju već postojećeg jaza u obrazovanju, izolaciji i socijalom distanciranju- sumiraju urađeno.

U Udruženju napominju da je potreba za pomoć učenicima romske nacionalnosti realna, zbog zahtevnosti školskog sistema:

-Učenicima je stalno potrebna pomoć u razumevanju gradiva, prilikom izrade domaćih zadataka, u proveri naučenih sadržaja. Deci iz romskih naselja najčešće nije dostupna ovakva vrsta podrške i to najčešće kod jednoroditeljskih porodica, kada su roditelji preopterećeni poslom bez koga ne mogu da obezbede egzistenciju, kada su bez elementarnog obrazovanja i ne razumeju značaj obrazovanja, a ako ga razumeju nemoćni su da pruže deci takvu vrstu podrške kakva se od od njih očekuje. Ovo su izražene nejednakosti u startnim pozicijama romskih učenika koje se tokom obrazovanja još više produbljuju.

Konstatuju da su epidemiološka situacija i prelazak na onlajn nastavu predstavljali dodatnu poteškoću romskim đacima:

– Sa pojavom kovida, prelaskom na onlajn nastavu, tokom 2020. godine je dosta vremena izgubljeno u traženju načina da se nastavnici povezuju sa učenicima koji nemaju tehničkih mogućnosti za praćenje sadržaja (nemaju TV, kompjuter, laptop). To je negativno uticalo na kvalitet prenosa znanja i usvajanje znanja iz pojedinih predmeta. Ovo su razlozi zbog kojih je deci potrebna stalna podrška, naročito sada kada se najavljuje ponovo prelazak na onlajn nastavu zbog porasta broja obolelih.

Projekat „Povećanje obrazovnih mogućnosti za Romske učenike/ce i studente/tkinje na zapadnom Balkanu i u Turskoj“ je realizovan uz finansijsku podrsku Romskog edukativnog fonda od prošlog do ovog septembra. Osim u Kruševcu sprovođen je u Obrenovcu, Kragujevcu i Kraljevu, a obuhvatio je više od 200 đaka prvog i drugog razreda i više od 150 porodica iz ova četiri grada.

M.S.