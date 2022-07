Podeljeni svi vaučeri za odmor u Srbiji!

Za manje od mesec dana podeljeno je svih 200.000 vaučera za subvencionisani odmor u Srbiji. Kako je saopšteno iz Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, juče je izdat poslednji vaučer za letovanje u našoj zemlji

Vaučeri u vrednosti od 15.000 dinara podeljeni su za kratko vreme, a najtraženije destinacije bile su Sokobanja, Vrnjačka Banja, Zlatibor, Gornja Trepča, Sijarinska banja, Prolom banja i Lukovska banja.

Kruševljani koji su preuzeli vaučere za letovanje u Srbiji, kažu da je iznos od 15.000 dinara zadovoljavajući.

–I suprug i ja uzeli smo vaučere, što je u zbiru solidan iznos, dovoljan da skoro ništa ne moramo da doplatimo. Idemo u istu banju kao i prošle godine, vlasnica apartmana je sada malo podigla cene, ali će biti dovoljno. Nismo se nadali da će se vrednost vaučera utrostručiti, štedeli smo za letovanje, pa je ovo je prilika da se malo opustimo, da češće možemo da popijemo piće u kafiću, da sednemo u neki restoran… – kaže sugrađanka M.Ć.

Mnogi kažu da se teško dolazilo do smeštaja, te da su jedva uspeli da nađu slobodne termine.

–Okrenuli smo pedesetak brojeva u dve banje dok nismo našli smeštaj. Veliko je interesovanje bilo. I sa i bez vaučera, skoro sve je popunjeno do oktobra, takve smo odgvoore dobijali od ugostitelja. Izgleda da dosta ljudi letuje u Srbiji, što ranije nije bilo– navodi penzionerka D.N.

Da neće odustati od mora, ali da će iskoristiti i to što država subvencioniše odmor u Srbiji, kaže S.M.

–Volim more i trudim se da makar svake druge godine odem u Grčku. Najbolje je posle mora otići u banju, do sada mi je bilo previše novca, sada konačno imam priliku da tako zaokružim svoj godišnji odmor- kaže on.

Podsećamo, početkom ove godine podeljeno je 100.000 vaučera po 5.000 dinara, potom i dodatnih 200.000 vaučera po 15.000 dinara. Takođe, obezbeđeno je i 100.000 vaučera od po 10.000 dinara za koja mogu da konkurišu građani koji su već dobili vaučer od 5.000 dinara i od kojih je do sada izdato više od 50.000.

D.P.