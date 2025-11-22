Podela bodova pod Bagdalom

U 16. kolu Mozzart Bet Super lige Srbije fudbaleri Napretka odigrali sun a domaćem terenu nerešeno – 1:1 sa Čukaričkim

Po klizavom i brzom terenu, posle kiksa kompletne odbrane domaćih stigao je Čukarički do vođstva u 26. minutu: Miladinović je uputio centaršut sa leve strane, a sa linije peterca spretni Tedić ubacio loptu u gol – 0:1. Osim gola, malo toga interesantnog u prvom poluvremenu…

U nastavku znatno angažovanija i hrabrija igra Napretkovih fudbalera, koja je krunisana izjednačenjem već u 50. minutu. Posle dobrog prodora Ignjatovića po desnom boku primio je loptu Zličić, koji tek što je ušao u igru. Usledila je asistencija za Majdevca, a iskusni napadač je odlično tukao sa ivice kaznenog prostora i poravnao na 1:1.

Hteli su do pobede i jedni i drugi, vodila se bespoštedna borba na svakom delu terena, ali kako je vreme odmicalo ponestajalo je snage domaćim igračima. Kapiten Bastajić je morao van terena posle samo 25 minuta, pošto je obnovio povredu. U finišu krenuli su Brđani u žestoku ofanzivu, Hajdin je u samom finišu izbacio loptu sa gol – linije, pogodio je potom još jednom Tedić, ali je bio u nedozvoljenoj poziciji i gol nije priznat.

Bodovi sa na kraju podeljeni na ravne časti, iako su i jedni i drugi – očekivali više…

U sledećem kolu Napredak gostuje kod Novog Pazara.