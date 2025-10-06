Pod nebom Lazarevog grada – omaž Kneginji Milici

Povodom 690 godina od rođenja i 620 godina od smrti kneginje Milice, (1335. – 1405.) u amfiteatru crkve Lazarice, održano je umetničko veče posvećeno ovoj srpskoj plemkinji, vladarki i monahinji i prvoj ženi u diplomatiji. Bila je majka pet kćeri i dva sina. Potomak dinastije Nemanjića i supruga kneza Lazara Hrebeljanovića

Njoj u slavu, Kulturni centar, Kruševačka eparhija, Narodni muzej, uz pokroviteljstvo Grada i podršku fondacije „Za srpski narod i državu“, upriličili su program duhovne i svetovne rodoljubive muzike.

Sećanja na ovaj istorijski period oživeli su solistkinja Katarina Božić i ansambl „Beli anđeo“, David Božić, pijanista, Teodora Radojković, sopran uz gitarsku pratnju Marka Radojkovića, horovi „Sveti knez Lazar“ i „Lazarički kolibrići“ pod dirigentskom palicom Ružice Veškovac i glumica Danica Petrović, kojoj je pripala uloga slavne srpske kneginje.

Direktor muzeja, Nikola Pantelić, je ispričao više o istorijskoj strani i životu Kneginje Milice.

Njena uloga i značaj, kao i žrtva za srpski narod je neprocenjiva. Vladala je u jednom od najsloženijih istorijskih perioda srpske srednjovekovne države krajem 14.veka, prožetog velikim unutrašnjim i spoljnopolitičkim nestabilnostima.

Posle pogibije kneza Lazara u Kosovskoj bici 1389., morala je da preuzme vladarsku ulogu i brigu o njegovom državnom nasleđu, jer je sin Stefan, predodređen za prestolonaslednika imao tek 12 godina. Teškom majčinskom i supružničkom odlukom, najmlađu ćerku Oliveru udala je za osmanskog vladara Bajazita Prvog, ujedno i Lazarevog pogubitelja, čime je ojačala položaj srpske države.

Kada je Stefan Lazarević postao punoletan, kneginja Milica se zamonašila. Dobila je crkveno ime Jevgenija, ali je nastavila aktivno da učestvuje u političkom, diplomatskom, duhovnom i kultrnom životu države Lazarevića.

Podigla je manastir Ljubostinju, nadomak Trstenika, gde je i sahranjena.

Njeno istorijsko nasleđe nadograđeno je legendom i narodnom epskom poezijom.

Srpska pravoslavna crkva proslavlja je kao svetiteljku, na isti dan sa sinom despotom Stefanom Lazarevićem, 1.avgusta po novom kalendaru.

Ispred Grada Kruševca, događaju su prisustvovali zamenica gradonačelnika Snežana Radojković, načelnica Gradske uprave Vesna Anđelić, gradski većnik Miroljub Aranđelović Rasinski i Zoran Tomić, savetnik u Ministarstvu nauke, tehnološkog razvoja i inovacija, kao i drugi predstavnici javnog i političkog života u Kruševcu.

Izvor i fotografije: krusevac.ls.gov.rs