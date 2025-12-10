Počinju „Lomnički đerdani“

Postavljeno: 10.12.2025

KUD „Radomir Jakovljević Jakša“ iz Lomnice organizuje 18. takmičenje pevača amatera Rasinskog okruga pod nazivom „Lominički đerdani“, koje će biti održano u petak od 18 sati, u Beloj sali Kulturnog centra Kruševac

Zainteresovani takmičari mogu da se informišu i prijave još danas u prostorijama OJ KPZ (Majke Jugovića 12, telefon 097/425-140) ili u KUD „RJ Jakša“ u Lomnici (telefon 037/3873-651).

Predviđene su novčane nagrade za najbolje izvođače, kao i nagrada publike.

Manifestacija se održava uz podršku Grada Kruševca, Mesne zajednice Velika Lomnica, Kulturnog centra Kruševac i KUD-a “Radomir Jakovljević Jakša”.

Ulaz će biti slobodan.

Pamtenik: Duhovni legat Bate Miladinovića pod Bagdalom

TAGOVI

Ostale vesti

Komentari

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Kruševac
10. decembar 2025., 16:22
 

Prognoza -
8°C
Apparent: -1°C
Pritisak: 1024 mb
Vlažnost: 99%
Vetar: 0.2 m/s W
UV-Index: 0
 
GRADSKI SERVIS
krusevac banner
Izdvojeni video

Ko tebe zabludom, ti njega istinom

krusevac banner
VESTI U SLIKAMA

PROJEKTI
ARHIVA
back-to-top