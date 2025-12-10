Počinju „Lomnički đerdani“

KUD „Radomir Jakovljević Jakša“ iz Lomnice organizuje 18. takmičenje pevača amatera Rasinskog okruga pod nazivom „Lominički đerdani“, koje će biti održano u petak od 18 sati, u Beloj sali Kulturnog centra Kruševac

Zainteresovani takmičari mogu da se informišu i prijave još danas u prostorijama OJ KPZ (Majke Jugovića 12, telefon 097/425-140) ili u KUD „RJ Jakša“ u Lomnici (telefon 037/3873-651).

Predviđene su novčane nagrade za najbolje izvođače, kao i nagrada publike.

Manifestacija se održava uz podršku Grada Kruševca, Mesne zajednice Velika Lomnica, Kulturnog centra Kruševac i KUD-a “Radomir Jakovljević Jakša”.

Ulaz će biti slobodan.