Počinje škola: u Okrugu svi kreću „normalno“, novi presek za sedam dana

Nakon godinu i po pauze više od 23 hiljade đaka u Rasinskom okrugu seda u đačke klupe, u “punim” odeljenima. Časovi traju po 45 minuta. “Normalna”, odnosno nastava kao pre korone, ali uz poštovanje propisanih mera, odvijaće se dok epidemiološka situacija to bude dozvoljavala

–Dobili smo dopis iz Ministarstva prosvete, na području svih lokalnih samouprava u Rasinskom okrugu đaci kreću normalno u školu. Prvi presek se radi sledeće srede. Na osnovu podataka o broju obolelih, lokalna samouprava, odnosno lokalni Štab za vanredne situacije, daje predlog Školskoj upravi kako će se organizovati nastava. Školska uprava to prosleđuje Timu za škole, formiranom na republičkom nivou, on u četvrtak donosi odluku o daljem odvijanju nastave koju mi potom, najkasnije do petka u podne, prosleđujemo školama, kako bi one dalje obavestile đake i roditelje – kaže za KruševacGrad načelnik Školske uprave Kruševac Zoran Asković.

Odluku o tome kako će se organizovati prijem za prvake, škole donose same, a većina kruševačkih će, dodaje on, prijem obaviti 1. septembra. Ministarstvo prosvete je sugerisalo da to može biti obavljeno i danas (31.avgust), a tako je učinjeno u OŠ „Sveti Sava“, koja ima ukupno 440 đaka.

– Danas smo od 16 časova, odnosno 45 minuta kasnije, obavili prijem prvaka u dva odeljenja u matičnoj školi u Čitluku, dok ćemo to u područnim odeljenjima u Globoderu i Mačkovcu učiniti sutra. Petaci dolaze nešto kasnije, podeljeni u grupe. Ovog prvog dana predočavamo im koje su njihove obaveze u vezi sa epidemiološkim merama i držimo roditeljski – kaže za KruševacGrad Radoš Stefanović, direktor OŠ „Sveti Sava“.

Škola je, dodaje, spremna za početak nastave:

– Objekat je dezinfikovan, imamo za celu školsku godinu dovoljno materijala za čićšenje i dezinfekciju. Prošle godine smo u svim mokrim čvorovima uveli toplu vodu, prvaci i petaci imaju fiksne učionice, što znači da izlaze u druge prostorije samo za fizičko i informatiku. Trudimo se da bude minimum kontakata pa će za decu iz prizemlja i sa one na spratu u različito vreme zvoniti za veliki odmor – objašnjava on.

OŠ “Jovan Popović” ove godine je u prvi razred upisala 110 đaka, u četiri odeljenja, a školu pohađa 855 đaka.

– Planirali smo da prijem prvaka, sutra u 17 časova, održimo u dvorištu škole. Pripremili smo program, koji je skromniji nego ranije, učestvuje nekoliko učenika starijih razreda, trajaće petanestak minuta. Nakon toga će prvaci, odeljenje po odeljenje, ući u svoje učionice, a sa njima će moći da uđe po jedan roditelj. Najpre će se upoznati sa pravilima ponašanja, dobiće raspored časova – kaže za KruševacGrad direktorka OŠ “Jovan Popović” Snežana Stefanović Milanović.

U Kruševcu u prvi razred kreće oko hiljadu učenika, dok ih je u Rasinskom okrugu skoro 1.760.

Tokom leta su obavljeni radovi na mnogim školama. Za popravke i renoviranja od kojih su neki u toku, iz budžeta Grada izdvojeno je skoro 42 miliona dinara, a od nekoliko ministarstava stiglo je 40 -tak miliona dinara. Tome treba dodati i iznos od oko 120 miliona dinara, koji u najvećem delu dolazi preko Kancelarije za javna ulaganja, za kompletnu rekonstukciju škole u Parunovcu.

Grad Kruševac je, u okviru mera populacione politike, pripremio poklon čestitke za prvake vredne po dve hiljade dinara te publikaciju “Prvanka”, za šta je iz gradskog budžeta izdvojeno ukupno 2,45 miliona dinara.

Obezbeđene su, takođe, poklon čestitke za trećeg i četvrtog đaka u porodici. Predviđeno je da ti đaci dobiju po osam hiljada dinara, ako su u osnovnoj, odnosno po 14 hiljada ako su u srednjoj školi. Za to je ukupno iz budžeta izdvojeno sedam miliona dinara. Za prevoz učenika u budžetu Grada je namenjeno sedam miliona dinara, a za užine oko 3 miliona dinara.

