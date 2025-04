Počinje rekonstrukcija gimnazijske fasade

Kako je najavio gradonačelnik Kruševca, na konferenciji za medije, fasada na zgradi Gimnazije će biti kompletno urađena sredstvima Grada, dok će početak radova uslediti nakon okončanja postupka javne nabavke, koja je završena juče (16. aprila)

Kako je naveo gradonačelnik Ivan Manojlović, preduzete su sve mere bezbednosti po učenike, zaposlene i građane. Poštujući zakonske propise, krenulo se sa realizacijom projekta, te je formirana komisija za izradu dokumentacije. Takođe, upućen je javni poziv izvođačima radova, koji je trajao do 16. aprila, nakon čega se očekuje početak radova.

Sama rekonstrukcija će koštati oko 24 miliona dinara i biće finansirana iz budžeta Grada.

Gradonačelnik je podsetio da su srednje škole u nadležnosti Republike Srbije, te je istakao da se kruševačka Gimnazija prošle godine obratila Ministarstvu prosvete kako bi se obezbedila sredstva za rekonstrukciju fasade.

Manojlović je naveo da je Gimnazija 3. decembra prošle godine konkurisala sa predlogom projekta rekonstrukcije fasade, uputivši poziv za podnošenje predloga projekta koji se finansira iz budžeta Republike Srbije. Ukupna procenjena vrednost radova bila bi oko 42 miliona dinara, od čega je Ministarstvo trebalo da obezbedi 18 miliona, a ostatak Grad Kruševac.

– S obzirom da do 11. marta ove godine nije stigao odgovor od Ministarstva prosvete, Gradska uprava je opredelila sredstva u iznosu od 24.278.786 dinara. Ako se neko pita zbog čega su to manja sredstva od onih koja smo tražili od resornog Ministarstva, to je zato što smo prvobitno planirali da osim rekonstrukcije fasade uradimo i zamenu kompletne stolarije, da uredimo mokre čvorove… Pošto nismo dobili sredstva, radiće se samo fasada, to nam je sada prioritet, pre svega zbog bezbednosti.