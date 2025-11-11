Počinje prijavljivanje za ozakonjenje objekata – samo elektronski od 8. decembra

Postavljeno: 11.11.2025

Usvojen je Zakon o posebnim uslovima za upis prava na nepokretnosti, koji će omogućiti vlasnicima bespravnih objekata da ozakone imovinu, a prijavljivanje građana počinje 8. decembra – isključivo elektronskim putem

Prilikom prijave potrebno je pripremiti ličnu kartu, broj katastarske parcele, podatke o objektu, oznaku na mapi, vrstu objekta, posebne delove i fotografiju objekta, dok se u okviru prijave ne plaćaju nikakve takse.

Nosioci ovog novog zakona jesu lokalne samouprave, zatim Agencija za prostorno planiranje i urbanizam i Republički zavod za katastar.

Kako je istakla načelnica Gradske uprave Vesna Anđelić, naknade za legalizaciju u Kruševcu će se kretati od 100 do 500 evra, u zavisnosti od zone.

Foto: Freepik.com

