Počinje peti ciklus kampanje „Podrži Super devojčice“

Podrži Super devojčice je crowdfunding kampanja u okviru koje Alternativni centar za devojke prikuplja sredstva za podršku talentovanim devojčicama u Srbiji i to uzrasta od 8 do 14 godina, kako bi mogle da se dalje usavršavaju i napreduju u oblasti nauke, umetnosti i sporta, a koja se organizuje petu godinu za redom, povodom Međunarodnog dana devojčica koji se obeležava 11. oktobra

Mnoge devojčice u Srbiji nemaju jednake šanse da se obrazuju i razvijaju svoje potencijale, posebno one koje odrastaju u otežanim životnim okolnostima.

Na osnovu analize dosadašnjih prijava, iz Alternativnog centra za devojke su došli do podataka da preko 40% devojčica koje su se do sada prijavile na njihov konkurs žive u lošim materijalnim uslovima, 20% živi u samohranim porodicama, 21% u porodicama gde je nezaposlen jedan ili oba roditelja, a najčešće traže podršku kako bi priuštile sportsku opremu, instrument, popravku muzičkog instrumenta ili računara, kotizaciju za takmičenja i putne troškove za takmičenja, članarine u sportskim klubovima ili dodatne kurseve iz oblasti interesovanja, da bi kupile računar, literaturu, opremu, softver, pribor i materijale za dalje razvijanje talenata.

Zato već petu godinu zaredom, povodom Međunarodnog dana devojčica (11. oktobar) Alternativni centar za devojke sprovodi kampanju Podrži Super devojčice, kako bi podigli svest o položaju devojčica i omogućili im da ostvare svoje snove.

Zahvaljujući donacijama građana i kompanija, do sada je podržano 97 devojčica. Njihovi talenti su nastavili da rastu, a samopouzdanje i motivacija postali su još jači. O čemu i same govore u sledećem videu: https://www.youtube.com/watch?v=fnlTcs6WA9o

– Kroz ovogodišnju kampanju želimo da direktno podržimo razvoj talenata 20 devojčica uzrasta od 8 do 14 godina, kroz dodelu jednokratnih stipendija u iznosu od 40.000 RSD. U periodu od završetka prethodne kampanje 2024. do danas, zahvaljujući građanima i kompanijama, već smo obezbedile sredstva za 10 stipendija. Cilj nam je da kroz kampanju prikupimo sredstva za još 10 stipendija, kako bi podržale ukupno 20 Super devojčica – istakla je Aleksandra Kocić iz Alternativnog centra za devojke.

Kao i prethodnih godina, zainteresovana fizička i pravna lica mogu donirati putem linka Donacije.rs: https://www.donacije.rs/projekat/podrzi-super-devojcice-2025/