Počinje Kruševačka filozofsko književna škola

U radu 31. Filozofsko književne škole koja će u Kruševcu biti održana 18. i 19. juna učestvovaće više od 35 autora, a tema je „Srpski jezik u književnosti i filozofiji – jezik kao takav“

Filozofsko književna škola koja se već tradicionalno svakog juna održava u Kruševcu, održaće se u sedištu Gradske uprave i Beloj Sali Kulturnog centra .

Kako je zbog pandemije korona virusa prošlogodišnje zasedanje izostalo, Savet Kruševačke filozofsko književne škole odlučio je da ovogodišnje zasedanje ima dve teme, prošlogodišnju- “Srpski jezik u književnosti i filozofiji” i novu temu “Istorija, tradicija, perspektive “ (650 godina od osnivanja grada Kruševca).

Na zadate teme, radove će izložiti 25 učesnika- Zoran Avramović, Jana Aleksić, Jovan Babić, Pavle Bubanja, Godana Vlahović, Ljubiša Đidić, Stojan Đorđić, Bogomir Đukić, Bojan Jovanović, Slobodan Kanjevac, Mišo Kulić, Radivoje Kerović, Miloš Kovačević, Časlav Koprivica, Aleksandar Lukić, Sonja Milovanović, Marko Nedić, Zorana Opačić, Tomislav Pavlović, LJubomir Petrović, Miloš Petrović, Duško Prelević, Saša Radovanović, Saša Radojčić, Časlav Nikolić, Dušan Živković, Predrag Jašović i Milisav Gudović.

Otvaranje skupa je sutra (18.jun) u podne, a izlaganja i diskusije organizovaće se od 16,30 do 19, 30 sati prvog dana, u subotu (19.jun) prepodne od 9,30 do 12, popodne od 12,30 do 15 sati.

