Počinje izrada plana za bolji položaj mladih

Grad Kruševac je pokrenuo izradu Programa za unapređenje položaja mladih koji će važiti od 2026. do 2028. godine. Očekuje se da upravo ovaj plan donese nove mogućnosti mladima u oblastima obrazovanja, zapošljavanja, kulture, sporta i aktivnog učešća u društvu.

U izradi učestvuje Radna grupa sastavljena od predstavnika lokalnih institucija i udruženja, dok će ceo proces biti otvoren i za druge aktere iz zajednice. Na taj način plan bi trebalo da se oblikuje na osnovu iskustava i potreba mladih ljudi, ali i da dobije širu podršku građana.

Odluku o pokretanju procesa donela je Skupština Grada a cilj je da se omladinska politika vodi planski, kroz konkretne mere. Ideja je da se mladima obezbedi više prostora da razvijaju svoje potencijale i da svojim angažovanjem doprinesu razvoju zajednice u kojoj žive.

Predlozi i sugestije građana prikupljaće se do 20. novembra, a svi zainteresovani mogu ih poslati na adresu [email protected].

J.S.