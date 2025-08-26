Počinje izrada plana za bolji položaj mladih

Postavljeno: 26.08.2025

Grad Kruševac je pokrenuo izradu Programa za unapređenje položaja mladih koji će važiti od 2026. do 2028. godine. Očekuje se da upravo ovaj plan donese nove mogućnosti mladima u oblastima obrazovanja, zapošljavanja, kulture, sporta i aktivnog učešća u društvu.

U izradi učestvuje Radna grupa sastavljena od predstavnika lokalnih institucija i udruženja, dok će ceo proces biti otvoren i za druge aktere iz zajednice. Na taj način plan bi trebalo da se oblikuje na osnovu iskustava i potreba  mladih ljudi, ali i da dobije širu podršku građana.

Odluku o pokretanju procesa donela je Skupština Grada  a cilj je da se omladinska politika vodi planski, kroz konkretne mere. Ideja je da se mladima obezbedi više prostora da razvijaju svoje potencijale i da svojim angažovanjem doprinesu razvoju zajednice u kojoj žive.

Predlozi i sugestije građana prikupljaće se do 20. novembra, a svi zainteresovani mogu ih poslati na adresu [email protected].

