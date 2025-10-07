Uskoro počinje glavna lovna sezona. Prethodno će Lovačko udruženje „Kruševac” iz sopstvenog prihvatilišta naseliti fazane u lovište

Vremenske prilike omele su lovce iz lovačkog udruženja Kruševac da nasele fazane u lovište. Prema rečima upravnika lovišta Rasina Milomira Civića taj posao će biti obavljen tokom ove nedelje.

U vikendu pred nama lovci će imati priliku da učestvuju u grupnom lovu na divlje svinje, fazane i zečeve.

– 19. oktobra imamo probni lov na zeca. Primetan je broj porasta populacije zečeva u zadnje dve, tri godine tako da se nadamo da ćemo imati još dva lovna dana na zeca i fazana. Onda kreće lov na fazana do prve nedelje decembra. Pre toga, 12. oktobra imamo jedan grupni lov na divlju svinju. Od januara kreće lov na predatore, a lov na divlju svinju se nastavlja do ispunjenja plana za odstrel – naveo je Civić.

Lovište Rasina prostire se na površini od oko 72.000 hektara. Lovačko udruženje Kruševac broji preko 1.500 članova raspoređenih u 40 sekcija i jedno je od najvećih lovačkih udruženja u Srbiji.

O. M.

Foto: Screenshot YouTube RTK